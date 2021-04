Vaccino, Figliuolo: “Restrizione AstraZeneca non rallenta piano” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso del suo intervento alla riunione con i ministri Roberto Speranza, Mariastella Gelmini e le Regioni, ha annunciato che da oggi sarà possibile aprire – attraverso i sistemi di prenotazione – le somministrazioni del vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) anche alle persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni. L’annuncio è stato dato sentito preventivamente il ministro della Salute. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso del suo intervento alla riunione con i ministri Roberto Speranza, Mariastella Gelmini e le Regioni, ha annunciato che da oggi sarà possibile aprire – attraverso i sistemi di prenotazione – le somministrazioni del vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) anche alle persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni. L’annuncio è stato dato sentito preventivamente il ministro della Salute.

