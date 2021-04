Uomini e Donne, anticipazioni 8 aprile: Alessio contro Samantha per due nuovi corteggiatori (Di giovedì 8 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 8 aprile: oggi la protagonista sarà la tronista Samantha Curcio. Per lei arriveranno due nuovi corteggiatori e deciderà di conoscerli, suscitando le ire di Alessio, che c’era già. Uomini e Donne, anticipazioni 8 aprile: per Samantha arrivano Bodhan e Giulio. La reazione di Alessio Il primo ragazzo interessato a Samantha, sarà Bohdan Beyba, tentatore 27enne di origine ucraina dell’ ultimo “Temptation Island”, e il secondo si chiama Giulio. La tronista deciderà di tenerli entrambi per conoscerli, ma a quel punto il suo favorito Alessio se la prenderà. Infatti la Curcio non è voluta uscire ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 aprile 2021): oggi la protagonista sarà la tronistaCurcio. Per lei arriveranno duee deciderà di conoscerli, suscitando le ire di, che c’era già.: perarrivano Bodhan e Giulio. La reazione diIl primo ragazzo interessato a, sarà Bohdan Beyba, tentatore 27enne di origine ucraina dell’ ultimo “Temptation Island”, e il secondo si chiama Giulio. La tronista deciderà di tenerli entrambi per conoscerli, ma a quel punto il suo favoritose la prenderà. Infatti la Curcio non è voluta uscire ...

