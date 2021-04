"Una str***a incommentabile". Il Pd Romano parla e Cruciani lo brutalizza: "Questo è terrore" | Video (Di giovedì 8 aprile 2021) Le proteste di piazza contro le chiusure dividono Giuseppe Cruciani e Andrea Romano a Dritto e rovescio, e in studio volano parole grosse di fronte a un impassibile Paolo Del Debbio. "Le manifestazioni di piazza di ristoratori e ambulanti dominate da fascisti e infiltrati? Una str***ta talmente grande che non è manco commentabile", esordisce col botto il giornalista e conduttore de La Zanzara, su Radio 24, replicando al deputato del Pd. "Come in tutte le manifestazioni del mondo c'è qualche imbecille che va condannato e che vuole fare il gradasso e prendersela con la polizia". "Sono manifestazioni che nascono dal fatto che tra governo Conte e governo Draghi non è cambiato nulla e che anzi forse la situazione dal punto di vista dei ristori è peggiorata", spiega Cruciani. Nel primo caso "almeno si intravedeva qualcosa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Le proteste di piazza contro le chiusure dividono Giuseppee Andreaa Dritto e rovescio, e in studio volano parole grosse di fronte a un impassibile Paolo Del Debbio. "Le manifestazioni di piazza di ristoratori e ambulanti dominate da fascisti e infiltrati? Una str***ta talmente grande che non è manco commentabile", esordisce col botto il giornalista e conduttore de La Zanzara, su Radio 24, replicando al deputato del Pd. "Come in tutte le manifestazioni del mondo c'è qualche imbecille che va condannato e che vuole fare il gradasso e prendersela con la polizia". "Sono manifestazioni che nascono dal fatto che tra governo Conte e governo Draghi non è cambiato nulla e che anzi forse la situazione dal punto di vista dei ristori è peggiorata", spiega. Nel primo caso "almeno si intravedeva qualcosa, ...

