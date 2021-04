Sofa-gate, niente sedia per Ursula von der Leyen. Turchia: “Seguito protocollo”. Ue: “C’è stato un incidente” (Di giovedì 8 aprile 2021) Non si placa la polemica dopo la visita di Charles Michel e Ursula von der Leyen a Erdogan nel palazzo presidenziale di Ankara, ribattezzata “Sofa-gate” perché alla presidente della Commissione Ue non è stata riservata una sedia d’onore, a differenza degli altri due interlocutori, e si è dovuta accomodare sul divano, di fronte al ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. Ed è proprio lui che oggi rivendica l’operato corretto della Turchia, parlando di “accuse ingiuste nei confronti di Ankara“, che ha invece “rispettato il protocollo” e “accolto le richieste” degli europei in tal senso. Cavusoglu ha insistito sul fatto che la Turchia abbia Seguito, come di consueto, il protocollo internazionale e che “la disposizione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Non si placa la polemica dopo la visita di Charles Michel evon dera Erdogan nel palazzo presidenziale di Ankara, ribattezzata “” perché alla presidente della Commissione Ue non è stata riservata unad’onore, a differenza degli altri due interlocutori, e si è dovuta accomodare sul divano, di fronte al ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. Ed è proprio lui che oggi rivendica l’operato corretto della, parlando di “accuse ingiuste nei confronti di Ankara“, che ha invece “rispettato il” e “accolto le richieste” degli europei in tal senso. Cavusoglu ha insistito sul fatto che laabbia, come di consueto, ilinternazionale e che “la disposizione dei ...

Advertising

eziomauro : Il video del sofa-gate di Ankara: niente sedia d'onore per Von der Leyen, machismo protocollare da Erdogan… - luisamosello : RT @sforzalast: A proposito di #Erdogan che ha fatto il suo e di #Michel che non ha fatto il nostro @LaStampa - SmorfiaDigitale : Sofa-gate, Ankara: abbiamo seguito un protocollo concordato con la Ue prima dell... - LanfrancoPalazz : Il Sofa-gate e l'emergenza sociale e la campagna vaccinale in Italia @RadioRadicale con @BeaLorenzin… - FBrasi : Attendiamo risposta UE altrimenti il caso non esiste. -