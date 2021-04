Se vaccinazioni e zone rosse funzionassero bene | i ristoratori non scenderebbero in piazza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tutto sommato, gli scontri avvenuti martedì in alcune città italiane erano facilmente prevedibili. Chiunque si veda improvvisamente privato di un lavoro certo, che rappresenta la propria fonte di reddito, prima o poi non può che sentirsi esacerbato al punto da non ragionare più in modo razionale. È successo ieri e doveva capitare, il ministero dell’Interno lo aveva previsto da tempo. La politica ha condannato quegli scontri – non poteva fare diversamente – però è necessario osservare gli avvenimenti da prospettive diverse e considerando i presupposti del problema. Sappiamo che i contagi di ottobre spesso sono nati durante le frenetiche, forse comprensibili ma non giustificabili, movide scatenatesi da nord a sud del paese ad agosto e settembre. Seguendo alcuni rigorosi accorgimenti (ma osservati da tutti) forse potremmo pensare che almeno ai ristoranti sarebbe consentito riaprire, ma ...