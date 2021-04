Advertising

sportface2016 : #Sci alpino, cinque azzurri in raduno a #Livigno dal 12 al 16 aprile - TargatoCN : Sci alpino: gigante di Champoluc, il bilancio degli atleti AOC - in_appennino : RT fsnews_it 'RT @LaFreccia_Mag: Traiettorie liquide ?? è il progetto sociale della campionessa ?? di sci ?? alpino… - Andrea_Radic : RT @LaFreccia_Mag: Traiettorie liquide ?? è il progetto sociale della campionessa ?? di sci ?? alpino @FedeBrignone: una campagna di sensibil… - Campioni_cn : Sci alpino: gigante di Champoluc, il bilancio degli atleti AOC -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Gigante Fis di buon livello tecnico, ieri mattina, sulla Del Monte di Champoluc, organizzato dallo Sc Val d'Ayas, vinto da Beatrice Sola e da Matteo Pizzato. Prime tre posizioni 'freezate' rispetto ...Dopo l'intervento per la rete in Veneto, del quale hanno beneficiato gli ultimi Mondiali dia Cortina d'Ampezzo, stavolta tocca all'Alto Adige, con la prospettiva delle Olimpiadi invernali ...Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è stato attivato poco dopo le 14.30 poiché l'elicottero del Suem del Veneto era impegnato in altro intervento. L'elicottero di Trentino Emergenza ha ...Tutto pronto a Pila per un'edizione davvero speciale della storica kermesse giovanile: prima giornata con lo slalom Ragazzi e il gigante per gli Allievi.