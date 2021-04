«Rime della luce» | il film animato | di una bellezza struggente | realizzato in ospedale da 15 adolescenti

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 aprile 2021) Non è facile, ma proviamoci. Proviamo a immaginare come si può sentire, oggi, un ragazzo tra i 13 e i 16 anni che, per i più svariati motivi (ansia, depressione, disturbi alimentari), è ricoverato in ospedale. Se pensate che parliamo di casi isolati, vi sbagliate. Un dato nazionale per ora non esiste – siamo in piena emergenza – ma basta fare un veloce lavoro di ricerca, attraverso le principali aziende ospedaliere regionali e incrociare gli articoli di cronaca della stampa locale per avere un’idea del fenomeno. Da Milano a Pavia, da Udine a Roma, passando per Napoli e Bari, i ricoveri nei reparti di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza sono, ovunque, raddoppiati.