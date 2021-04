«Riformare» per «semplificare» la vita ai ricchi (Di giovedì 8 aprile 2021) Il linguaggio politico e anche quello istituzionale sono stati lungamente inquinati. Lo attestano una serie di trappole della lingua disseminate nello spazio pubblico dove, da tempo, la licenza di licenziare può essere tranquillamente presentata come sommo strumento di lotta alla disoccupazione, dove i corpi intermedi possono costituire un inutile intralcio alla volontà popolare e i diritti civili rappresentare un attacco alla famiglia tradizionale e ai suoi consolidati valori. Questa mafia della lingua raggiunge il proprio apice quando si sente parlare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 aprile 2021) Il linguaggio politico e anche quello istituzionale sono stati lungamente inquinati. Lo attestano una serie di trappole della lingua disseminate nello spazio pubblico dove, da tempo, la licenza di licenziare può essere tranquillamente presentata come sommo strumento di lotta alla disoccupazione, dove i corpi intermedi possono costituire un inutile intralcio alla volontà popolare e i diritti civili rappresentare un attacco alla famiglia tradizionale e ai suoi consolidati valori. Questa mafia della lingua raggiunge il proprio apice quando si sente parlare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Riformare per Re David: Bekaert blocchi licenziamenti fino a fine giugno 'Abbiamo la fine del blocco dei licenziamenti solo per l'industria a giugno - ha spiegato - ma la ...anche prima dello sblocco che noi comunque consideriamo inaccettabile perché prima bisogna riformare ...

Di Cintio: 'Migliorare la Serie C? Bisogna riformare i campionati' Oggi penso che per tutte le società sia difficile affrontare il campionato dal punto di vista economico e gestionale, per questo credo siano necessari sostentamenti e un progetto condiviso per ...

Bisogna riformare la struttura della politica coinvolgendo e (convincendo) i cittadini Linkiesta.it Le strade per la panchina della Rugby Rovigo portano in Sudafrica [RUGBY TOP10] Un sogno che potrebbe diventare realtà, contatti con Allister Coetzee, ex head coach del Sudafrica. Potrebbe essere chiamato a sostituire Umberto Casellato alla guida della FemiCz Rovigo ...

È morto Hans Küng, il grande teologo carismatico che sfidò la dottrina vaticana Teologo, scrittore e sacerdote cattolico romano, Hans Küng ha scritto più di 50 libri, tutti diventati bestseller stampati in diverse lingue in tutto il mondo. I suoi pensieri hanno influenzato e prom ...

