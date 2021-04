Protesta dei ristoratori, Salvini tace di fronte agli scontri aizzati dal leader di IoApro. Ma a gennaio assicurava: “È tranquillo e perbene” (Di giovedì 8 aprile 2021) Aveva ospitato il leader in una diretta sulla sua pagina Facebook per sostenere la riapertura dei locali nelle ore serali. Adesso però Matteo Salvini si eclissa di fronte alla manifestazione in piazza Montecitorio condita anche da scontri con i poliziotti. Decidere da che parte stare tra i ristoratori aperturisti e le forze dell’ordine, in effetti, dev’essere un bel problema per il leader della Lega che allora era all’opposizione e ora invece ha fortemente voluto la Lega dentro il governo. Soprattutto se a “chiamare” il tentativo di sfondamento del cordone degli agenti in assetto anti-sommossa è stato Umberto Carriera, con il quale l’ex ministro a gennaio si era intrattenuto per oltre 20 minuti disquisendo di protocolli per l’apertura e difesa legale in caso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Aveva ospitato ilin una diretta sulla sua pagina Facebook per sostenere la riapertura dei locali nelle ore serali. Adesso però Matteosi eclissa dialla manifestazione in piazza Montecitorio condita anche dacon i poliziotti. Decidere da che parte stare tra iaperturisti e le forze dell’ordine, in effetti, dev’essere un bel problema per ildella Lega che allora era all’opposizione e ora invece ha fortemente voluto la Lega dentro il governo. Soprattutto se a “chiamare” il tentativo di sfondamento del cordone degli agenti in assetto anti-sommossa è stato Umberto Carriera, con il quale l’ex ministro asi era intrattenuto per oltre 20 minuti disquisendo di protocolli per l’apertura e difesa legale in caso di ...

Advertising

NicolaPorro : Quello sceso in piazza ieri è solo popolaccio fascista? @DelpapaMax sulla protesta di chi non lavora da un anno ?? - NicolaPorro : ?? La sinistra inorridisce per la protesta dei miti, il #lockdown brucia 1 milione di posti di lavoro, il capo dell’… - MediasetTgcom24 : Covid, protesta dei ristoratori alla Camera: in piazza anche CasaPound #CasaPound - pvsassone : RT @MPSkino: A chi legittima la protesta e la rabbia dei ristoratori, RICORDO la protesta dei LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, le mascherine, i… - ERivetta : RT @MPSkino: A chi legittima la protesta e la rabbia dei ristoratori, RICORDO la protesta dei LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, le mascherine, i… -