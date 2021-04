Perseverance | primo selfie su Marte

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il rover della NASA ha utilizzato la fotocamera WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) per scattare ilmarziano.

Advertising

Link4Universe : Selfie di Perseverance con alle spalle il piccolo elicottero Ingenuity!! Stupendo ritratto di famiglia ed anche il… - _AliveUniverse : Il rover della #NASA #Perseverance ha utilizzato la fotocamera WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations… - quettu : RT @Link4Universe: Selfie di Perseverance con alle spalle il piccolo elicottero Ingenuity!! Stupendo ritratto di famiglia ed anche il primo… - MARESITAS : RT @Focus_it: Selfie di coppia dal cratere Jezero: il rover #Perseverance insieme al drone-elicottero Ingenuity, che si prepara al primo vo… - TecBab : Il primo selfie in assoluto del rover Perseverance mostra anche l’elicottero di Marte -

Ultime Notizie dalla rete : Perseverance primo

... ad una distanza di 3,5 chilometri , e lo scopo di questa manovra, che in unmomento non era ... con altre missioni, come ad esempio. La sonda, con il suo carico di materiale, si sta ...Siamo entusiasti di continuare a preparare Ingenuity per il suotest di volo ". Ideare un ... Marssol 43 Ingenuity - Rear Hazcam Panorama. Il mosaico a piena risoluzione (4784 × 816 ...Con il rover Perseverance, la NASA ha inviato su Marte anche Ingenuity, un piccolo velivolo ad elica (dal peso di 1,8 kg, praticamente come un ferro da stiro). E' la prima volta nella storia che una ...Daring mighty things indeed. Images: https://t.co/owLX2LaK52 pic.twitter.com/rTxDNK69rs — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 7, 2021 Per celebrare il primo volo di Ingenuity su ...