Paolo Del Debbio: «Nel mio talk do voce alla gente e ora sbarco sui social» (Di giovedì 8 aprile 2021) A Paolo Del Debbio non piacciono le etichette e nemmeno le banalizzazioni. All'ipotesi della crisi dei talk politici replica con i fatti: il suo Dritto e Rovescio regge nonostante l'affollamento del giovedì sera e su ventisette puntate della stagione in corso stagione è stato leader dell'approfondimento ventiquattro volte. «Ma non ho l'ansia degli ascolti», precisa alla vigilia della puntata di giovedì 8 aprile, quando ospiterà il ministro degli Esteri Luigi di Maio e il professor Massimo Galli, con cui farà il punto sulle vaccinazioni. «Nel mio programma diamo spazio a tutti, non tiro la volata a nessuno», osserva. Dal rifiuto delle etichette («sono un popolano cresciuto in un quartiere periferico di Lucca, altro che populista») al no alla politica, dallo sbarco sui ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 aprile 2021) ADelnon piacciono le etichette e nemmeno le banalizzazioni. All'ipotesi della crisi deipolitici replica con i fatti: il suo Dritto e Rovescio regge nonostante l'affollamento del giovedì sera e su ventisette puntate della stagione in corso stagione è stato leader dell'approfondimento ventiquattro volte. «Ma non ho l'ansia degli ascolti», precisavigilia della puntata di giovedì 8 aprile, quando ospiterà il ministro degli Esteri Luigi di Maio e il professor Massimo Galli, con cui farà il punto sulle vaccinazioni. «Nel mio programma diamo spazio a tutti, non tiro la volata a nessuno», osserva. Dal rifiuto delle etichette («sono un popolano cresciuto in un quartiere periferico di Lucca, altro che populista») al nopolitica, dallosui ...

