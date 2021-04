No, «AstraZeneca» non significa «arma che uccide» (Di giovedì 8 aprile 2021) Il 27 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «Astra Zeneca = “arma CHE uccide” e solo un caso ovviamente». Come prova, l’autore del post aggiunge delle immagini che riportano la traduzione di alcune parti o sillabe delle due parole. Ad esempio «Astra» significherebbe in sanscrito «arma», «ze» in polacco «che» e «necare» in latino «uccidere». Il riferimento è al vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 prodotto dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Nella religione induista «astra» è un’arma soprannaturale, «?e» in polacco significa «che» e «nec?re» in latino vuol dire «uccidere». Questo approccio selettivo che ... Leggi su facta.news (Di giovedì 8 aprile 2021) Il 27 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «Astra Zeneca = “CHE” e solo un caso ovviamente». Come prova, l’autore del post aggiunge delle immagini che riportano la traduzione di alcune parti o sillabe delle due parole. Ad esempio «Astra» significherebbe in sanscrito «», «ze» in polacco «che» e «necare» in latino «re». Il riferimento è al vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 prodotto dall’azienda biofceutica anglo-svedese. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Nella religione induista «astra» è un’soprannaturale, «?e» in polacco«che» e «nec?re» in latino vuol dire «re». Questo approccio selettivo che ...

