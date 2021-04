MotoGP, la fidanzata di Valentino Rossi: “Il paddock è maschilista” (Di giovedì 8 aprile 2021) Francesca Sofia Novello a Vanity Fair: “In MotoGP non è facile lavorare con gente che ti tocca il culo”. ROMA – Francesca Sofia Novello si confessa ai microfoni di Vanity Fair. La fidanzata di Valentino Rossi, come confermato da gpone.com, ha ripercorso il suo passato e la sua esperienza da ombrellina all’interno della MotoGP: “In questo mondo non è facile lavorare – ha ammesso – ci sono piloti che con la scusa della foto ti toccano il culo. Il paddock è maschilista: devi fare l’oca, ma se lo sei per davvero è finita. Bisogna farsi rispettare, senza passare bella e scema. Ti devi svegliare, non puoi essere un’oca sorridente“. Parole che si aggiungono a quella di Sharni Pinfold. La pilota ha deciso di appendere il casco al chiodo dopo alcuni maltrattamenti. La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Francesca Sofia Novello a Vanity Fair: “Innon è facile lavorare con gente che ti tocca il culo”. ROMA – Francesca Sofia Novello si confessa ai microfoni di Vanity Fair. Ladi, come confermato da gpone.com, ha ripercorso il suo passato e la sua esperienza da ombrellina all’interno della: “In questo mondo non è facile lavorare – ha ammesso – ci sono piloti che con la scusa della foto ti toccano il culo. Il: devi fare l’oca, ma se lo sei per davvero è finita. Bisogna farsi rispettare, senza passare bella e scema. Ti devi svegliare, non puoi essere un’oca sorridente“. Parole che si aggiungono a quella di Sharni Pinfold. La pilota ha deciso di appendere il casco al chiodo dopo alcuni maltrattamenti. La ...

