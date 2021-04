Mi avete strappato il cuore: non è vita senza mio figlio (Di giovedì 8 aprile 2021) Di fronte alla sordità delle istituzioni, Giada Giunti ha optato per un gesto forte stamattina, davanti alla Camera dei Deputati. La donna ha rivendicato il suo diritto di madre a rivedere il figlio Jacopo. Con i cartelli già esposti in occasione di precedenti flash mob, la signora Giunti si è incatenata per protesta contro L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 8 aprile 2021) Di fronte alla sordità delle istituzioni, Giada Giunti ha optato per un gesto forte stamattina, davanti alla Camera dei Deputati. La donna ha rivendicato il suo diritto di madre a rivedere ilJacopo. Con i cartelli già esposti in occasione di precedenti flash mob, la signora Giunti si è incatenata per protesta contro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Mi avete strappato il cuore: non è vita senza mio figlio - livelifeVale : RT @happiiimeow: ho amato tantissimo questo format, grazie per le risate che mi avete strappato ? #LOLchirideefuori - happiiimeow : ho amato tantissimo questo format, grazie per le risate che mi avete strappato ? #LOLchirideefuori - AgustDaniela : Vi ringrazierò pian piano, ma veramente mi avete strappato un sorriso. Grazie?? - lalbert60384865 : RT @ClioBrx: @gennaromigliore Avete strappato la Costituzione e ne avete fatto coriandoli. Fate un gesto di solidarietà. Sospendetevi lo st… -