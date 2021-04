Lotteria degli scontrini, l'estrazione di oggi: ecco i dieci codici vincenti (Di giovedì 8 aprile 2021) Estratti i 10 biglietti vincenti della Lotteria degli scontrini dell'8 aprile. Fanno riferimento agli acquisti di marzo e i premi hanno un valore da 100 mila euro per ciascun vincitore, che saranno ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) Estratti i 10 bigliettidelladell'8 aprile. Fanno riferimento agli acquisti di marzo e i premi hanno un valore da 100 mila euro per ciascun vincitore, che saranno ...

Advertising

FratellidItalia : Maggioranza Draghi in Senato vota contro mozione FDI per destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback. In piena p… - IsabellaRauti : #Senato, bocciata mozione di ?@FratellidItalia? che chiedeva lo stop a cashback e lotteria degli scontriniAgenzia G… - Franco32656300 : @PetrazzuoloF Di @MaxArgument: Legge di bilancio n. 232/2016 nell'articolo 1, ai commi da 540 a 544 si introduce l… - Grandetornado2 : RT @FratellidItalia: Maggioranza Draghi in Senato vota contro mozione FDI per destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback. In piena pand… - Concett94272838 : RT @romatoday: Lotteria degli scontrini, l'estrazione di oggi giovedì 8 aprile 2021: i codici vincenti -