L'Italia di Draghi e la Libia. L'incontro con Saini, Varvelli, Mezran (Di giovedì 8 aprile 2021) La visita del primo ministro Mario Draghi in Libia prelude a quello che si spera essere un periodo di ricostruzione, favorito anche dall'Italia, ma il sentiero per la stabilità è impervio e minato. Tanti gli obiettivi, tante le variabili, tanti gli attori (anche esterni) che rimangono tra le quinte di un teatro segnato da un decennio di conflitto. L'ultimo live talk di Formiche (qui la registrazione) si è appunto incentrato su quale sia la strada migliore da seguire, da parte occidentale, per far sì che Tripoli non ricada nel caos. Federica Saini Fasanotti, Senior Associate Fellow di ISPI e Brookings Institution, ha parlato di una "pesante discrasia tra quello che accade a livello politico e quello che sta accadendo sul territorio". Da una parte gli incontri ai massimi livelli, dall'altra il mancato ritiro delle ...

