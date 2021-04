“L’ho voluto io nel governo e ne ho molta stima”. Lo stop di Draghi agli attacchi di Salvini a Speranza (Di giovedì 8 aprile 2021) Mario Draghi (finalmente) ha detto basta a Matteo Salvini: basta attaccare il ministro della Salute Roberto Speranza, che il leader della Lega ha preso ormai di mira, colpevole – secondo lui – di essere il responsabile di tutti i mali dell’economia e della sanità italiana: “vede tutto rosso”, è tra le frasi più gentili che il senatore verde ha rivolto a Speranza. Che, aveva risposto (egregiamente): “Non si fa politica sulla pandemia”. Oggi la difesa è arrivata direttamente dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che nel pomeriggio ha incontrato Salvini. Ha detto poi il premier: “A Salvini ho detto questo: ho voluto io Speranza nel governo e ne ho molta stima”. Una frase breve e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Mario(finalmente) ha detto basta a Matteo: basta attaccare il ministro della Salute Roberto, che il leader della Lega ha preso ormai di mira, colpevole – secondo lui – di essere il responsabile di tutti i mali dell’economia e della sanità italiana: “vede tutto rosso”, è tra le frasi più gentili che il senatore verde ha rivolto a. Che, aveva risposto (egregiamente): “Non si fa politica sulla pandemia”. Oggi la difesa è arrivata direttamente dal presidente del Consiglio Mario, che nel pomeriggio ha incontrato. Ha detto poi il premier: “Aho detto questo: hoionele ne ho”. Una frase breve e ...

