Formula E a Roma nel weekend | Raggi | “Un segnale forte di ripartenza”

(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Dopo un anno di stop per via della pandemia, tornano le auto elettriche in Italia. Sabato 10 e domenica 11 aprile, il doppio appuntamento con la Formula E arriva a Roma per due giorni di adrenalina in diretta dal nuovo scenografico circuito dell’Eur, col nuovo layout.