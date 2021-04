Elisa Isoardi sostituisce Federica Panicucci su Canale 5?

(Di giovedì 8 aprile 2021)dopo l’esperienza del reality di5 potrebbe condurre un programma su5 nel weekend. L’indiscrezione Dopo l’indiscrezione che vede protagonista la conduttrice Mediaset Barbara D’Urso, che sarebbe in trattative con la Rai, ne arriva un’altra che riguarda altre due conduttrici: una èattualmente concorrente de L’Isola dei Famosi e l’altra èche conduce Mattino Cinque. Stando a quanto riportato nella rubrica Pillole di Gossip di “Oggi”,potrebbe occupare un ruolo di primo piano su5 durante il weekend. Sul settimanale si legge di un possibile avvicendamento tra le due conduttrici. Tutto sarebbe in programma nella prossima ...

Angela Melillo edhanno infranto il regolamento?/ Il video dell'Isola.. 'Mi dicono che Rosaria Cannavò sarà una prossima concorrente dell'Isola dei famosi. - ha annunciato Signoretti, ...Motivo per cui, la sera stessa sono stati eliminati due naufraghi: Daniela Martani ed. La prima ha deciso di non continuare la sua avventura a Playa Esperanza e di tornare in Italia, ...L'attore ha deciso di allontanarsi dal resto del gruppo ed è esplosa una lite con la comica. Awed critica Fariba in maniera poco elegante ...Su Playa Esperanza, l’isolotto che ospita le tre naufraghe alle quali è stata concessa una seconda possibilità dopo l’eliminazione al televoto, un’incontenibile Vera Gemma ha fatto il verso a Gilles ...