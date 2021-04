Draghi vede Salvini: nessuna concessione e difende Speranza (Di giovedì 8 aprile 2021) Tra il 20 aprile caldeggiato da Salvini per l’inizio delle “riaperture in sicurezza” e la festa nazionale del 2 giugno avanzata dal ministro Garavaglia, Mario Draghi si divincola con il consueto sorrisetto: “Non ho una data perché dipenderà dall’andamento dei contagi e dalle vaccinazioni delle categorie fragili”. Il punto non cambia: decide la scienza, decidono i dati. Il problema però, il premier – reduce dal faccia faccia con il leader della Lega - se lo pone eccome: “Il migliore sostegno per l’economia sono le riaperture, lo chiedono tutti, sono consapevole della situazione”. Il governo, insomma, ci sta lavorando: “Vedremo le prossime settimane, devono essere di aperture e non di chiusure ma in sicurezza, si può riconsiderare anche prima del 30 aprile ma dipenderà dai parametri”. Si concede addirittura una battuta: “Non diamo per persa la stagione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Tra il 20 aprile caldeggiato daper l’inizio delle “riaperture in sicurezza” e la festa nazionale del 2 giugno avanzata dal ministro Garavaglia, Mariosi divincola con il consueto sorrisetto: “Non ho una data perché dipenderà dall’andamento dei contagi e dalle vaccinazioni delle categorie fragili”. Il punto non cambia: decide la scienza, decidono i dati. Il problema però, il premier – reduce dal faccia faccia con il leader della Lega - se lo pone eccome: “Il migliore sostegno per l’economia sono le riaperture, lo chiedono tutti, sono consapevole della situazione”. Il governo, insomma, ci sta lavorando: “Vedremo le prossime settimane, devono essere di aperture e non di chiusure ma in sicurezza, si può riconsiderare anche prima del 30 aprile ma dipenderà dai parametri”. Si concede addirittura una battuta: “Non diamo per persa la stagione ...

