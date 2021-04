Draghi: "Con che coscienza un giovane salta la fila e si vaccina?" (Di giovedì 8 aprile 2021) “Bisogna seguire le linee guida espresse dal Ministero della Salute e dal Cts. La raccomandazione”, quindi, ”è quella di utilizzare AstraZeneca per gli over60?. Lo dice il premier Mario Draghi, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Ma facciamo attenzione”, precisa, “il rischio di decesso” con il Covid-19, ”è per gli over75 anni. La priorità è vaccinare prima questa fascia di età: con che coscienza un giovane salta la fila?”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) “Bisogna seguire le linee guida espresse dal Ministero della Salute e dal Cts. La raccomandazione”, quindi, ”è quella di utilizzare AstraZeneca per gli over60?. Lo dice il premier Mario, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Ma facciamo attenzione”, precisa, “il rischio di decesso” con il Covid-19, ”è per gli over75 anni. La priorità ère prima questa fascia di età: con cheunla?”.

Advertising

robertosaviano : Scrivo al Presidente #Draghi dalle colonne del @corriere: la Guardia costiera libica non ha mai salvato nessuno, se… - Radio3tweet : Con quali obiettivi Mario Draghi ha scelto la #Libia per il suo primo viaggio all'estero da presidente del consigli… - LegaSalvini : La Repubblica: Draghi fa insorgere la sinistra: Pd critico sulle sue parole, le Sardine con Jasmine Cristallo attac… - DonatellaPurger : RT @repubblica: ?? Vaccini, Draghi in conferenza stampa. 'Priorita' agli over 75. Con che coscienza si saltano le liste?' (in aggiornamento)… - infoitinterno : PRESIDENTE FONTANA: CON PREMIER DRAGHI CONFRONTO UTILE. REGIONI FONDAMENTALI PER RILANCIO DEL PAESE MA SERVONO CAMB… -