DIRETTA Ajax-Roma: segui la partita LIVE (Di giovedì 8 aprile 2021) Cominciano i quarti di finale di Europa League con le gare di andata. In campo anche la Roma di Fonseca che affronta l’Ajax. C’è ancora un po’ di Italia che prova a tenere alto l’onore patriottico nelle competizioni europee. Toccherà alla Roma di Paulo Fonseca provare a far sventolare ancora il tricolore in quel dell’Europa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021) Cominciano i quarti di finale di Europa League con le gare di andata. In campo anche ladi Fonseca che affronta l’. C’è ancora un po’ di Italia che prova a tenere alto l’onore patriottico nelle competizioni europee. Toccherà alladi Paulo Fonseca provare a far sventolare ancora il tricolore in quel dell’Europa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Direttaofficial : #UEL Ultima squadra italiana in Europa. Stasera la Roma fa visita all'Ajax nei quarti di Europa League ???? ??21.00… - zazoomblog : Ajax Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League - #streaming #diretta #vedere #partita… - calciomercatoit : ?? CMIT TV ?? Segui la diretta di #AjaxRoma con il nostro commento minuto per minuto ??? Conducono @MarcoGiordano6… - zazoomblog : Ajax Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League - #streaming #diretta #vedere #partita - forzaroma : #AjaxRoma ore 21 diretta LIVE: ok Veretout, Pellegrini-Pedro con Dzeko #ASRoma -