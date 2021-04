Deathloop rimandato di vari mesi | nuova data di uscita svelata – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

GamingToday4 : Deathloop rimandato di vari mesi: nuova data di uscita svelata - Teomanson : Rimandato ancora. Secondo me alla fine esce prima su #Xbox che su #PS5 se continua così ?? - badtasteit : #Deathloop rimandato ufficialmente a settembre 2021 - amantecnologia : DEATHLOOP ITA: Arkane Studios ha appena annunciato che il suo prossimo gioco, Deathloop, è stato rimandato al 14 se… -

Ultime Notizie dalla rete : Deathloop rimandato

Non vediamo l'ora di mostrare ancora di più dia breve!' Testi correlati 0a settembre NEWS. Scritto da Ben Lyons 8 Aprile 2021 alle 17:06 Il 2021 colpisce ancora. 0 ...Anche, quindi, rientra tra gli innumerevoli titoli posticipati tra lo scorso anno e questo. Ricordate però che la suddetta opera venne precedentemente annunciata per questa estate, per poi ...Arkane Lyon ha ha annunciato che il suo atteso titolo action Deathloop non riuscirà ad arrivare in tempo per la sua data di lancio, prevista per il 21 maggio. Come annunciato da poco su Twitter dallo ...Arkane ha annunciato di aver rimandato Deathloop, il gioco in arrivo su PC e PS5 (come esclusiva temporale). Ecco la nuova data di uscita.. Deathloop, il nuovo gioco di Arkane atteso per il 21 ...