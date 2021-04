De Zerbi attacca | Il secondo gol dell' Inter nasce da un rigore non fischiato | l' arbitro Irrati non mi piace

Advertising

BombeDiVlad : ??? #Sassuolo, #DeZerbi commenta l'operato di #Irrati ?? Le sue parole #LeBombeDiVlad #LBDV #News #SerieA - fanpage : De Zerbi attacca l'arbitro Irrati dopo #InterSassuolo - zo_bibi : Comunque Zerbi a volte si attacca su delle cose veramente becere..ma guardasse quella pippa fotonica del suo Sangio #Amici20 - infoitsport : De Zerbi attacca: 'Scelte sugli esclusi secondo coscienza. Le polemiche danno fastidio' - BandieraInter : #SassuoloRoma, #DeZerbi attacca: 'Noi non falsiamo il campionato. Le accuse danno fastidio'. #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi attacca

TUTTO mercato WEB

... solamente qualche timido tentativo dalla distanza per gli uomini di Deche non scalfiscono ... Quando la capolistagli ospiti appaiono in netta difficoltà, come al 33' quando Lukaku si ...Il tecnico rivendica un calcio di rigore per un fallo su Raspadori È rabbuiato Roberto Dedopo la sconfitta con l'Inter. Soprattutto con l'arbitro Irrati. "Quello su Raspadori era rigore, lui tenta di non cadere, ma se tiri è un movimento naturale. Irrati non mi piace come arbitro. ...Roberto De Zerbi non ci sta. L'allenatore del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dopo il match contro l'Inter di ieri puntando il dito contro l'arbitro Irrati, reo a suo avviso di ...I rimaneggiati neroverdi fanno la partita con coraggio e personalità, ma Lukaku e Lautaro “blindano” lo scudetto. Negati un paio di rigori, uno a Skriniar, l'altro (clamoroso) a Raspadori ...