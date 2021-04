Covid: Draghi, 'su blocco licenziamenti posizione governo non cambia' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr.(Adnkronos) - Sul blocco dei licenziamenti "la linea resta quella espressa nel dl del passato, prevedendo lo sblocco a giugno a seconda di due tipi di ammortizzatori sociali di cui dispongono i lavoratori e poi ad ottobre per gli altri". Lo spiega il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr.(Adnkronos) - Suldei"la linea resta quella espressa nel dl del passato, prevedendo lo sa giugno a seconda di due tipi di ammortizzatori sociali di cui dispongono i lavoratori e poi ad ottobre per gli altri". Lo spiega il premier Mario, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

