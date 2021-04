Covid | Draghi | ' continueremo a vaccinarci per anni | contratti saranno fatti meglio'

Advertising

LegaSalvini : ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROT… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - FrancescoLollo1 : I controlli Nas confermano quel che Fdi denuncia da mesi: bus e metro sono veicolo di contagio del virus. Il… - 2021Sospeso : @LegaSalvini ?????????? Covid, Draghi: 'Riapriremo considerando contagi e situazione vaccini' #ioapro - ManuelCasalini : RT @myrtamerlino: Leggo di commenti su un #Draghi stanchino, un Draghi provato. Ma che deve fare? Quando parla non è reticente, banale e no… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

stesso aveva annunciato che le misure del primo Decreto Sostegni erano parziali, non sufficienti, specie alla luce delle nuove chiusure causate dalle varianti del- 19. Ma vediamo cosa ......marzo 2021 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del- 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" emanato dal governo, ...Così Mario Draghi, in conferenza stampa. A chi gli fa notare che il ministro del Turismo Garavaglia ha indicato la data del 2 giugno, "2 giugno? Speriamo, magari anche prima", risponde il premier.15“Vogliamo riaprire nelle prossime settimane”, Draghi in conferenza stampa 19:04Vaccini anti Covid, in Sicilia al via prenotazioni per i cittadini dai 65 ai 69 anni 18:55Covid, al via le prenotazioni ...