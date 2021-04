Ajax-Roma, entrambe le squadre scenderanno in campo con le seconde divise sia all’andata che al ritorno. Il motivo (Di giovedì 8 aprile 2021) Sia questa sera alla Johan Cruijf Arena, che nel match di ritorno all’Olimpico, Ajax e Roma scenderanno in campo con le seconde maglie ufficiali. Gli olandesi giocheranno con la divisa neroverde, i giallorossi con quella bianco avorio. Il motivo è nei colori delle divise: solitamente l’Ajax scende in campo con la classica maglia bianca a strisce rosse, così come la Roma sfoggia appena può i colori giallorossi. Ed è questo il problema: a livello cRomatico le due divise darebbero problemi sia dal vivo, in campo, sia a livello televisivo. Una questione sollevata direttamente dal club olandese che lo ha fatto presente all’Uefa che ha acconsentito al cambio ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Sia questa sera alla Johan Cruijf Arena, che nel match diall’Olimpico,incon lemaglie ufficiali. Gli olandesi giocheranno con la divisa neroverde, i giallorossi con quella bianco avorio. Ilè nei colori delle: solitamente l’scende incon la classica maglia bianca a strisce rosse, così come lasfoggia appena può i colori giallorossi. Ed è questo il problema: a livello ctico le duedarebbero problemi sia dal vivo, in, sia a livello televisivo. Una questione sollevata direttamente dal club olandese che lo ha fatto presente all’Uefa che ha acconsentito al cambio ...

