Ajax-Roma 1-2: i giallorossi espugnano la Cruijff Arena (Di giovedì 8 aprile 2021) Ajax-Roma 1-2. Grande vittoria della Roma in trasferta nel match di andata dei quarti di finale di Europa League. Una buona prima mezz'ora per i giallorossi che sfiorano il gol del vantaggio con Cristante, ma perdono Spinazzola. Al 40? a sbloccare il match è Klaassen che approfitta di un errore difensivo della Roma e, dopo uno scambio con Tadic, appoggia facilmente in rete. A inizio ripresa Pau Lopez para un rigore a Tadic e pochi minuti dopo Pellegrini batte un colpevole Scherpen su punizione e firma il pareggio. Nei minuti finali Ibanez regala la vittoria alla Roma con una bella conclusione al volo. Cos'è successo nel primo tempo? Si mostra subito pericolosa la Roma con Dzeko che mette in mezzo per Pellegrini, che per un soffio manca l'aggancio decisivo.

