Zorzi-Salemi | scoppia la pace?

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Giulia, intervistata da Tommasoin veste di conduttore, durante la puntata d’esordio de Il Punto Z, dichiara: «L’ingresso di mia madre all’Isola dei Famosi è stata una sorpresa anche per me, se ce ne fosse bisogno – prosegue la Salami – mi farò trovare pronta nel sostenerla». LEGGI ANCHE > Maurizio Costanzo sbarca a Radio 101laDurante l’intervista Giulia, in merito al rapporto con il fidanzato, Pierpalo Pretelli, conosciuto nella casa del Grande Fratello vip, afferma: «Non è vero che la sua famiglia non mi ha accolta, le cose tra di noi vanno alla grande, smentisco questa notizia». Infine, laha messo nero su bianco un pensiero, affidandolo alla Tommy Card (la cartolina segreta che il ...

VanityFairIt : Dall'amore a gonfie vele con Pierpaolo Pretelli al rapporto in «stand-by» con Tommaso Zorzi, dall'infanzia in cui l… - MarioManca : Ho intervistato @GiuliaSalemi93 (oggi è il suo compleanno) e abbiamo parlato di sofferenza, di speranza, di Tommaso…

In studio, come ospite, un'altra celebrità del mondo dei social, Giulia, star di Instagram, ... al reality Pechino Express, ma anche per essere stata assieme auna delle inquiline della ...E come è stato ampiamente annunciato i primi ospiti de Il Punto Zeta saranno Giuliae Maurizio Costanzo . Proprio in questi minuti Tommasoè impegnato a registrare la puntata. E giusto ...Gli influencer sono le nuove celebrità della tv: ne è testimone Tommaso Zorzi, che debutta come condutore di un programma tutto suo.Isola dei Famosi 2021, la fidanzata di Andrea Cerioli sul social dopo le critiche: «Devo dargli una scossa» Isola dei famosi, Fariba fa gli auguri a Giulia Salemi: la strana reazione di Ilary Blasi e ...