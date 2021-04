WTA Bogotà 2021: Sara Errani ai quarti di finale, Bolsova battuta in due set ricchi di colpi di scena (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sara Errani torna ai quarti di finale del WTA 250 di Bogotà. A distanza di due anni, la terra rossa colombiana torna a sorridere all’azzurra, che sconfigge la spagnola Aliona Bolsova per 6-4 6-4 in un’ora e 36 minuti. Per la nativa di Bologna ci sono ventiquattr’ore di attesa per conoscere l’avversaria di quarti di finale, che sarà una tra la slovena Tamara Zidansek e Giulia Gatto-Monticone. Si tratta, inoltre, del 15° anno consecutivo in cui riesce a raggiungere almeno una volta i quarti sul circuito maggiore: un traguardo che va rimarcato, in ragione della costanza mostrata da Errani lungo la sua parabola sportiva. Il primo set inizia all’incirca nello stesso modo del turno precedente, quello con la numero 2 del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)torna aididel WTA 250 di. A distanza di due anni, la terra rossa colombiana torna a sorridere all’azzurra, che sconfigge la spagnola Alionaper 6-4 6-4 in un’ora e 36 minuti. Per la nativa di Bologna ci sono ventiquattr’ore di attesa per conoscere l’avversaria didi, che sarà una tra la slovena Tamara Zidansek e Giulia Gatto-Monticone. Si tratta, inoltre, del 15° anno consecutivo in cui riesce a raggiungere almeno una volta isul circuito maggiore: un traguardo che va rimarcato, in ragione della costanza mostrata dalungo la sua parabola sportiva. Il primo set inizia all’incirca nello stesso modo del turno precedente, quello con la numero 2 del ...

