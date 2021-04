‘Vietato condividere’, Ricky Tognazzi svela cosa è successo dopo la messa in onda della fiction con Ferilli (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile andrà in onda l’ultima puntata con la fiction ‘Svegliati amore mio’. La mini serie interpretata da Sabrina Ferilli e diretta da Rocky Tognazzi ha riscosso un gradissimo successo di pubblico. Al centro della storia il ruolo che le emissioni di una acciaieria senza controlli hanno nei gravi problemi di salute delle persone che vivono in prossimità dello stabilimento. Leggi anche:– Stasera in tv, Svegliati amore mio: anticipazioni ultima puntata. cosa accadrà Una storia di fantasia, che purtroppo ha molte attinenza con la realtà. Tanto che alcuni operai di un’acciaieria di Taranto, sono stati sospesi per aver condiviso l’opinione di quanti seguono la fiction. Al loro fianco sui social si è schierato anche Ricky ... Leggi su funweek (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile andrà inl’ultima puntata con la‘Svegliati amore mio’. La mini serie interpretata da Sabrinae diretta da Rockyha riscosso un gradissimodi pubblico. Al centrostoria il ruolo che le emissioni di una acciaieria senza controlli hanno nei gravi problemi di salute delle persone che vivono in prossimità dello stabilimento. Leggi anche:– Stasera in tv, Svegliati amore mio: anticipazioni ultima puntata.accadrà Una storia di fantasia, che purtroppo ha molte attinenza con la realtà. Tanto che alcuni operai di un’acciaieria di Taranto, sono stati sospesi per aver condiviso l’opinione di quanti seguono la. Al loro fianco sui social si è schierato anche...

