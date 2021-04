Vaccini | Ft | Ema indaga su standard etici nei trial Sputnik V

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) avvierà la prossima settimana un’indagine per verificare se i test clinici del vaccino russoV abbiano violato glie scientifici. Lo riporta il Financial Times che dà conto della preoccupazione di alcune persone vicine al dossier che inon siano stati gestiti eticamente nel rispetto del Gcp, loconcordato a livello internazionale volto a garantire che le sperimentazioni sui farmaci siano progettate e condotte correttamente. La Russia aveva già reso noto che i militari e gli impiegati statali erano stati coinvolti nei test del vaccino sviluppato da un laboratorio statale e finanziato dal Fondo russo per gli investimenti diretti, il fondo sovrano del Cremlino. Reuters aveva riferito che alcuni dei partecipanti avevano ...