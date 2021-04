Uomini e Donne, è morta l’ex dama del trono over Erica Vittoria Hauser: aveva 44 anni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è spenta nel sonno Erica Vittoria Hauser, ex modella e designer di interni diventata famosa nel 2013 per via della sua partecipazione al talk show di Maria De Filippi Uomini e Donne. La donna, che aveva appena compiuto 44 anni, all’epoca del programma aveva 37 anni ed era arrivata in studio per conoscere il Ivan Rotoli, uno dei cavalieri più corteggiati del trono over; i due erano usciti insieme, ma la loro storia era durata pochissimo. A dare la notizia del decesso sono stati i familiari di Erica Vittoria Hauser, che tuttavia non ne hanno specificato le cause. Si sa solo che è morta mentre dormiva ed è stata ritrovata solo al ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è spenta nel sonno, ex modella e designer di interni diventata famosa nel 2013 per via della sua partecipazione al talk show di Maria De Filippi. La donna, cheappena compiuto 44, all’epoca del programma37ed era arrivata in studio per conoscere il Ivan Rotoli, uno dei cavalieri più corteggiati del; i due erano usciti insieme, ma la loro storia era durata pochissimo. A dare la notizia del decesso sono stati i familiari di, che tuttavia non ne hanno specificato le cause. Si sa solo che èmentre dormiva ed è stata ritrovata solo al ...

