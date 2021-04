Ultime Notizie Roma del 07-04-2021 ore 16:10 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno c’è bisogno di nuovo scostamento di bilancio è un decreto per le piccole imprese come ristoratori e commercianti anche ambulanti le persone che hanno pagato lo scotto più alto a sostenere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Intanto è leader della CGIL Maurizio Landini chiede al governo la proroga dello stop ai licenziamenti fino al 31 ottobre Ieri davanti a Montecitorio scontri lanci di oggetti cariche della polizia contro commercianti e ristoratori che chiedevano di aprire per l’Istat si è perso un milione di posti di lavoro in un anno quindi l’economia i crediti dello stato effettivamente riscosse ogni anno sono solo una piccola parte di quelli ritenuti esigibili e quanto scrive La Corte dei Conti che sottolinea come ogni anno dei 160-170 miliardi di euro circa che vengono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno c’è bisogno di nuovo scostamento di bilancio è un decreto per le piccole imprese come ristoratori e commercianti anche ambulanti le persone che hanno pagato lo scotto più alto a sostenere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Intanto è leader della CGIL Maurizio Landini chiede al governo la proroga dello stop ai licenziamenti fino al 31 ottobre Ieri davanti a Montecitorio scontri lanci di oggetti cariche della polizia contro commercianti e ristoratori che chiedevano di aprire per l’Istat si è perso un milione di posti di lavoro in un anno quindi l’economia i crediti dello stato effettivamente riscosse ogni anno sono solo una piccola parte di quelli ritenuti esigibili e quanto scrive La Corte dei Conti che sottolinea come ogni anno dei 160-170 miliardi di euro circa che vengono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Regione più avanti nell’indice regionale dei vaccini elaborato da YouTrend è il Veneto, segue il Lazio. Ultime… - ladyonorato : La lega tuona su zona rossa a Palermo: 'E' la goccia che farà traboccare il vaso' | BlogSicilia - Ultime notizie da… - Corriere : In Brasile nuovo record di morti per Covid: 4.195 decessi in 24 ore - maulib72 : L’Europa si volta dall’altra parte e finge di ignorare la pericolosità di un conflitto che sta per esplodere nel cu… - capricorne_o : Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid @corriere Dopo il responso dell’EMA manca il risc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Denise Pipitone, indiscrezioni dalla Russia: 'Olesya Rostova è Angela'. Tra poche ore il verdetto non è ? L'avvocato Giacomo Frazzitta , legale di , la della bimba scomparsa in Sicilia a Mazara del Vallo nel settembre 2004 avrebbe detto 'Olesya Rostova non è la piccola scomparsa', riporta Fanpage.

Tragedia a Santa Maria delle Mole: morta la donna investita mentre attraversava sulle strisce Tragedia nel corso della serata di ieri nella quale una donna di 46 anni, insieme a un uomo classe 1988 , sono stati investiti sulle strisce pedonali nell'incrocio di Santa Maria delle Mole, tra via ...

Libia, Williams: "Elezioni a dicembre sono tassative, a chiederle è il popolo" Cosa ne pensa dell’attuale situazione in Libia? «Ciò che i risultati hanno dimostrato è che questo è stato un processo libico, ed è quello che era stato progettato di essere. L’era della politica a so ...

Houellebecq: «L'eutanasia è una scusa per costringerci a scegliere tra soffrire e morire» Sta facendo discutere una presa di posizione di Michel Houellebecq, proprio mentre l'Assemblea Nazionale si appresta a votare una legge sull'eutanasia. Dopo la Spagna, la Francia potrebbe essere il se ...

non è ? L'avvocato Giacomo Frazzitta , legale di , la della bimba scomparsa in Sicilia a Mazara del Vallo nel settembre 2004 avrebbe detto 'Olesya Rostova non è la piccola scomparsa', riporta Fanpage.Tragedia nel corso della serata di ieri nella quale una donna di 46 anni, insieme a un uomo classe 1988 , sono stati investiti sulle strisce pedonali nell'incrocio di Santa Maria delle Mole, tra via ...Cosa ne pensa dell’attuale situazione in Libia? «Ciò che i risultati hanno dimostrato è che questo è stato un processo libico, ed è quello che era stato progettato di essere. L’era della politica a so ...Sta facendo discutere una presa di posizione di Michel Houellebecq, proprio mentre l'Assemblea Nazionale si appresta a votare una legge sull'eutanasia. Dopo la Spagna, la Francia potrebbe essere il se ...