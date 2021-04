Turchia | ergastolo per gli ufficiali del fallito golpe del 2016

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turchia ergastolo

Agenzia ANSA

anche per l'ex capo della guardia del palazzo presidenziale di Recep Tayyip Erdogan, l'ex maggiore Osman Koltar.11.40 Processo golpe, vari ergastoliaggravato per diversi imputati nel maxi - processo contro 497 persone accusate di aver partecipato al tentato golpe contro Erdogan del luglio 2016. Il carcere a vita ...Un tribunale turco ha condannato all'ergastolo aggravato - una sorta di 41 bis - diversi imputati nel maxi-processo contro 497 persone accusate di aver partecipato alle azioni eversive la notte del ...Prosegue in Turchia il maxi-processo che vede imputate 497 persone, accusate a vario titolo di aver partecipato alle azioni eversive la notte del fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. Ergastolo a ...