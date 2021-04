Trekking choc a Genzano | nel corso dell’allenamento trova resti umani e frammenti di ossa

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Una sessione dida togliere il fiato, ma non per lo sforzo, quanto invece per la paura. Un’esperienza davvero traumatica quella vissuta nella tarda mattinata di oggi, da un uomo che aveva deciso di dedicare un po’ di tempo al suo sport preferito, avventurandosi nei pressi del lago di Nemi, sopra ai Castelli Romani.: quei macabri reperti ai piedi di una scarpata Giunto in un tratto rupestre nell’area di, l’uomo ha infatti notato ai piedi di un dirupo deidi. Dopo i primi attimi di sconcerto e smarrimento, lo sportivo ha immediatamente allertato i carabinieri della locale stazione che, giunti su posto con i vigili del fuoco, ed il personale della Asl, hanno poi sequestrato i macabri reperti, ora ...