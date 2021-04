Svegliati amore mio: cosa è successo nella seconda puntata, riassunto (Di mercoledì 7 aprile 2021) cosa è successo nella seconda puntata di Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? Sergio, dopo aver messo in pericolo la sua vita per evitare l’esplosione dell’edificio in cui lavora, è riuscito a uscire indenne dall’acciaieria. Successivamente l’operaio ha avuto una dura litigata con Mimmo Giuliani a causa di Nanà. Nel frattempo per la famiglia Santoro c’è un altro problema da affrontare, ovvero l’improvvisa fuga di Sara dall’ospedale in cui è ricoverata. Infatti la ragazzina ha fatto perdere le sue tracce insieme al compagno di reparto Lorenzo, anche lui gravemente ammalato. Fortunatamente, secondo la trama della seconda puntata di Svegliati amore mio, i due ragazzini ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021)dimio, la fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? Sergio, dopo aver messo in pericolo la sua vita per evitare l’esplosione dell’edificio in cui lavora, è riuscito a uscire indenne dall’acciaieria. Successivamente l’operaio ha avuto una dura litigata con Mimmo Giuliani a causa di Nanà. Nel frattempo per la famiglia Santoro c’è un altro problema da affrontare, ovvero l’improvvisa fuga di Sara dall’ospedale in cui è ricoverata. Infatti la ragazzina ha fatto perdere le sue tracce insieme al compagno di reparto Lorenzo, anche lui gravemente ammalato. Fortunatamente, secondo la trama delladimio, i due ragazzini ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed… - ASannais : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed #EttoreBassi… - SusannaLaBua : @fictionmediaset Non mi sembra l'ora di vedere 'Svegliati amore mio' ?? - TognazziR : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed #EttoreBassi… - Amoroso997 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio, la fiction con #SabrinaFerilli ed #EttoreBassi… -

Ultime Notizie dalla rete : Svegliati amore Simona Izzo: "Svegliati amore mio, il successo e le polemiche" Apparentemente è solo la storia di una mamma coraggio che si batte contro l'inquinamento prodotto da un'acciaieria, invece Svegliati amore mio , la serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli , scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi ha innescato un dibatto acceso, cresciuto sui social con il classico "effetto valanga"...

Stasera in Tv Chi l'ha visto e King Kong CANALE 5 trasmetterà, alle 21.22, l'ultima puntata della prima stagione di "Svegliati amore mio". Nella puntata di questa sera, Sergio è sotto accusa per l'incidente di Mimmo e a Sara, in ospedale, ...

Svegliati amore mio: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata Svegliati amore mio: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 7 aprile 2021, ore 21,25 ...

Simona Izzo: «Svegliati amore mio, il successo e le polemiche» Intervista alla regista e sceneggiatrice della serie di Canale 5, con Sabrina Ferilli protagonista. Alla vigilia dell'ultima puntata, in onda mercoledì 7 aprile, alcuni operai dell'Ilva sono stati san ...

Apparentemente è solo la storia di una mamma coraggio che si batte contro l'inquinamento prodotto da un'acciaieria, invecemio , la serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli , scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi ha innescato un dibatto acceso, cresciuto sui social con il classico "effetto valanga"...CANALE 5 trasmetterà, alle 21.22, l'ultima puntata della prima stagione di "mio". Nella puntata di questa sera, Sergio è sotto accusa per l'incidente di Mimmo e a Sara, in ospedale, ...Svegliati amore mio: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 7 aprile 2021, ore 21,25 ...Intervista alla regista e sceneggiatrice della serie di Canale 5, con Sabrina Ferilli protagonista. Alla vigilia dell'ultima puntata, in onda mercoledì 7 aprile, alcuni operai dell'Ilva sono stati san ...