Senato, il ddl Zan resta al palo. Arcigay minaccia: «Pronti a scendere in piazza se non va in aula» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia resta al palo. Almeno per ora. L’ufficio di presidenza della commissione Giustizia del Senato ha infatti unanimemente deciso di non calendarizzarlo per l’aula. Si tratta di un dato tecnico e non di merito che trova fondamento nella presenza, a Palazzo Madama, di altri quattro testi convergenti sulla stessa materia. Il Regolamento del Senato ne esige l’accorpamento in un testo unificato. Per farlo, però, occorre che la presidente Casellati riassegni il provvedimento alla Commissione. Procedura già espletata con un’altra votazione unanime. Rinvio tecnico L’accordo, tuttavia, si esaurisce qui. Sul merito è scontro aperto tra centrodestra e sinistra più 5Stelle, con i primi contrari decisi a stoppare il ddl Zan ed i secondi determinati a licenziarlo per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il disegno di legge Zan contro l’omotransfobiaal. Almeno per ora. L’ufficio di presidenza della commissione Giustizia delha infatti unanimemente deciso di non calendarizzarlo per l’. Si tratta di un dato tecnico e non di merito che trova fondamento nella presenza, a Palazzo Madama, di altri quattro testi convergenti sulla stessa materia. Il Regolamento delne esige l’accorpamento in un testo unificato. Per farlo, però, occorre che la presidente Casellati riassegni il provvedimento alla Commissione. Procedura già espletata con un’altra votazione unanime. Rinvio tecnico L’accordo, tuttavia, si esaurisce qui. Sul merito è scontro aperto tra centrodestra e sinistra più 5Stelle, con i primi contrari decisi a stoppare il ddl Zan ed i secondi determinati a licenziarlo per ...

Advertising

lauraboldrini : Nessuno può tenere in ostaggio un provvedimento perché non lo condivide. Non funziona così. Purtroppo invece è ciò… - giannipittella : ho presentato al #Senato come primo firmatario, in compagnia di autorevoli colleghi, un ddl per favorire l'insediam… - SenatoStampa : #DecretoSostegni. In Commissioni riunite Bilancio e Finanze, audizioni @comuni_anci, @regioni_it, @ProvinceItalia,… - Ecate31 : RT @giornalettismo: Inutile chiarire cosa prevede il #DDLZanLeggeControOmofobia se poi gli esponenti di destra continuano a mistificare la… - AntonellaDan97 : RT @catlatorre: Si è riunita la Commissione Giustizia del Senato per decidere la calendarizzazione del ddl Zan: ancora tutto bloccato. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato ddl Ddl Zan, la Lega ottiene l'ennesimo rinvio in Senato. La legge contro l'omotransfobia in ostaggio del centrodestra: cosa c'è nel testo e chi ... La legge contro l'omotransfobia è tenuta in ostaggio (di nuovo) dal centrodestra. Il ddl Zan , approvato dalla Camera a novembre scorso, aspetta da settimane di iniziare il suo percorso al Senato. Ma il cambio di maggioranza e l'arrivo del governo Draghi rischia di bloccare un ...

Legge Zan contro l'omofobia, slitta ancora Il presidente della Commissione Giustizia al Senato: "C'è un problema tecnico da risolvere" "La calendarizzazione del ddl Zan non è tecnicamente procedibile". E' quanto scrive su Facebook Andrea Ostellari, presidente leghista della Commissione ...

Legge Zan contro l'omofobia, slitta ancora Niente calendarizzazione del ddl Zan, si dovrà prima procedere ad accorpare la norma sui reati d'odio, con altri disegni di legge su temi analoghi presenti in Parlamento. E' la soluzione, formalmente ...

Dal Ministero Istruzione mille euro per ogni scuola per l’acquisto di defibrillatori Intanto resta fermo alla commissione sanità del senato il DDL 1441 che potrebbe salvare la vita a migliaia di persone ogni anno.

La legge contro l'omotransfobia è tenuta in ostaggio (di nuovo) dal centrodestra. IlZan , approvato dalla Camera a novembre scorso, aspetta da settimane di iniziare il suo percorso al. Ma il cambio di maggioranza e l'arrivo del governo Draghi rischia di bloccare un ...Il presidente della Commissione Giustizia al: "C'è un problema tecnico da risolvere" "La calendarizzazione delZan non è tecnicamente procedibile". E' quanto scrive su Facebook Andrea Ostellari, presidente leghista della Commissione ...Niente calendarizzazione del ddl Zan, si dovrà prima procedere ad accorpare la norma sui reati d'odio, con altri disegni di legge su temi analoghi presenti in Parlamento. E' la soluzione, formalmente ...Intanto resta fermo alla commissione sanità del senato il DDL 1441 che potrebbe salvare la vita a migliaia di persone ogni anno.