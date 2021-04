Selvaggia Lucarelli durissima: “il catcalling non è affatto un complimento” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Selvaggia Lucarelli durissima sui social. La donna ha pubblicato un lungo post di denuncia al catcalling. Ecco cos’ha scritto. Anche Selvaggia Lucarelli si aggiunge alle tante voci di denuncia del catcalling. Una dinamica della quale molti ignorano ancora l’esistenza ne sottovalutano le criticità. Comportamenti che implicano apprezzamenti o proposte indesiderate. “Chi fa catcalling non fa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021)sui social. La donna ha pubblicato un lungo post di denuncia al. Ecco cos’ha scritto. Anchesi aggiunge alle tante voci di denuncia del. Una dinamica della quale molti ignorano ancora l’esistenza ne sottovalutano le criticità. Comportamenti che implicano apprezzamenti o proposte indesiderate. “Chi fanon fa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

No, il catcalling non è affatto un complimento Sono nata e cresciuta in un posto in mezzo alla campagna che si chiama Borgata Aurelia. Un piccolo villaggio " all'epoca erano poche case di tufo " a qualche chilometro da Civitavecchia, in cui c'...

