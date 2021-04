SanPa, i figli di Muccioli querelano Netflix per diffamazione aggravata (Di mercoledì 7 aprile 2021) I figli di Vincenzo Muccioli, Andrea e Giacomo, hanno querelato Netflix per diffamazione aggravata per aver realizzato il documentario sul fondatore della Comunità di San Patrignano, “SanPa. Luci e tenebre a San Patrignano“. La notizia è riportata dal Corriere Romagna e ripresa da Dagospia. Secondo i figli di Muccioli, la serie Netflix offende la memoria del loro padre, facendo una ricostruzione distorta della storia della comunità e del suo fondatore. Non solo. Secondo Andrea e Giacomo, assistiti dall’avvocato Alessandro Catrani, SanPa conterrebbe delle allusioni e bugie come la presunta morte per Aids di Vincenzo Muccioli da ricondurre a una altrettanto presunta omosessualità. La querela è stata ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Idi Vincenzo, Andrea e Giacomo, hanno querelatoperper aver realizzato il documentario sul fondatore della Comunità di San Patrignano, “. Luci e tenebre a San Patrignano“. La notizia è riportata dal Corriere Romagna e ripresa da Dagospia. Secondo idi, la serieoffende la memoria del loro padre, facendo una ricostruzione distorta della storia della comunità e del suo fondatore. Non solo. Secondo Andrea e Giacomo, assistiti dall’avvocato Alessandro Catrani,conterrebbe delle allusioni e bugie come la presunta morte per Aids di Vincenzoda ricondurre a una altrettanto presunta omosessualità. La querela è stata ...

