Punto org: il dominio delle Non-profit ancora sotto attacco (Di mercoledì 7 aprile 2021) Bloccati una volta, ci riprovano. Prendendo una strada laterale ma ci riprovano, ignorando le vecchie norme e provando a scriverne di nuove. Com'è nel dna della finanza. A rimetterci potrebbero essere dieci milioni di utenti nel mondo. Ma non utenti qualsiasi: associazioni umanitarie, enti no profit, organizzazioni non governative. Chi prova a difendere gli ultimi, insomma. Ci riprovano, dunque. Tentano ancora di "privatizzare" – e portare a profitto – tutto ciò che nella rete si organizza nei siti che terminano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

