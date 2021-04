Prysmian | presentate liste per rinnovo CdA

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazioni uscente di, società attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha depositato la lista per ildel CdA, che sarà all’ordine del giorno dell’assemblea del 28 aprile. Nella lista sono presenti Francesco Gori, Maria Letizia Mariani, Claudio De Conto (candidato presidente), Valerio Battista (candidato amministratore delegato), Jaska Marianne de Bakker, Massimo Battaini, Tarak Mehta, Pier Francesco Facchini, Ines Kolmsee, Annalisa Stupenengo. Una pluralità di fondi ha invece candidato Paolo Amato e Mimi Kung.

Ultime Notizie dalla rete : Prysmian presentate

ilmessaggero.it

Il consiglio di amministrazioni uscente di, società attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha depositato la lista per il rinnovo del CdA , che sarà all'ordine del giorno dell'assemblea del 28 aprile. ...Il Cda diha approvato la lista di candidati alla carica di amministratori da sottoporre alla ...di voti ed i restanti due componenti saranno scelti dalle altre liste eventualmente. ...Il consiglio di amministrazioni uscente di Prysmian, società attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha depositato ...Seduta chiusa con debolezza a Piazza Affari (-0,08%), in una giornata in cui l'Istat ha presentato una mappa in cui risulta che circa il 45% delle imprese italiane sia strutturalmente a rischio, intan ...