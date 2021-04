Napoli, sale sul balcone per recuperare il pallone o per rapinare? (video). Spunta la verità dello “scalatore” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Arriva anche la versione del presunto rapinatore, che l’altra sera, in un popolare quartiere napoletano, si era arrampicato su un balcone provando a scavalcare il parapetto, per poi essere bloccato dai proprietari. In un video pubblicato sui social dal consigliere regionale campano di Verde Europa, Francesco Emilio Borrelli, si vedeva un ragazzo si arrampica sul balcone di una casa privata a Napoli, che si era poi ritrovato davanti a sé i proprietari dell’abitazione. Forse voleva intrufolarsi nell’appartamento per rubare, ma lui aveva sostenuto, con toni aggressivi, che stavo solo cercando di recuperare un pallone. Non solo grande criminalità, dunque, a Napoli, ma anche episodi da film grottesco. La donna che lo aveva fronteggiato aveva intimato al ragazzo di scendere, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Arriva anche la versione del presunto rapinatore, che l’altra sera, in un popolare quartiere napoletano, si era arrampicato su unprovando a scavalcare il parapetto, per poi essere bloccato dai proprietari. In unpubblicato sui social dal consigliere regionale campano di Verde Europa, Francesco Emilio Borrelli, si vedeva un ragazzo si arrampica suldi una casa privata a, che si era poi ritrovato davanti a sé i proprietari dell’abitazione. Forse voleva intrufolarsi nell’appartamento per rubare, ma lui aveva sostenuto, con toni aggressivi, che stavo solo cercando diun. Non solo grande criminalità, dunque, a, ma anche episodi da film grottesco. La donna che lo aveva fronteggiato aveva intimato al ragazzo di scendere, ...

