METEO dal GRANDE GELO con la NEVE prima dell’ESTATE da record (Di mercoledì 7 aprile 2021) I rovesci di NEVE ad aprile possono essere particolarmente spettacolari.I ritorni di freddo sono una prerogativa della prima parte della primavera, la stagione degli sbalzi per eccellenza. Lo stiamo sperimentando anche quest’anno. Il caldo di qualche giorno fa sta lasciando ora spazio ad una fase più prettamente invernale per l’invasione d’aria artica. Il freddo in qualche caso giunge molto tardivamente e possiamo citare come esempio il 2001, che vide addirittura un anticipo d’estate a fine marzo e poi il GRANDE freddo irrompere in pieno aprile, prima nel periodo di Pasqua e poi addirittura verso fine mese, nel weekend del 21/22 aprile 2001. Non sono quindi così rari gli intensi colpi di coda invernali in pieno aprile. Quasi tutte le tardive e più intense ondate gelide d’aprile si sono verificate ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) I rovesci diad aprile possono essere particolarmente spettacolari.I ritorni di freddo sono una prerogativa dellaparte dellavera, la stagione degli sbalzi per eccellenza. Lo stiamo sperimentando anche quest’anno. Il caldo di qualche giorno fa sta lasciando ora spazio ad una fase più prettamente invernale per l’invasione d’aria artica. Il freddo in qualche caso giunge molto tardivamente e possiamo citare come esempio il 2001, che vide addirittura un anticipo d’estate a fine marzo e poi ilfreddo irrompere in pieno aprile,nel periodo di Pasqua e poi addirittura verso fine mese, nel weekend del 21/22 aprile 2001. Non sono quindi così rari gli intensi colpi di coda invernali in pieno aprile. Quasi tutte le tardive e più intense ondate gelide d’aprile si sono verificate ...

Advertising

meteogiornaleit : Alta Pressione? Giammai, dal fine settimana peggioramento su quasi tutta Italia. Piuttosto, prossima notte, GELATE… - unisa_it : L'#unisa è abbraccia dal tramonto, Mostly Cloudy e 4 Per il meteo di domani clicca qui - Ultron65 : RT @3BMeteo: ?? ?? Il vento non sta aiutando affatto gli interventi dei vigili del fuoco. La situazione dal #MonteFausior ? #7aprile #ultimo… - NadiaValente2 : RT @AvezzanoTw: #Avezzano · #Neve dal parco nazionale d'#Abruzzo! #meteo 7 aprile 2021 #snow in #Marsica ???? - caronteetourist : ?AVVISO: Caronte & Tourist Isole Minori > omessa, per avverse condizioni meteo, la partenza delle 23:00 di giorno… -