Mancini: “Vengono dette tante cose sulla Roma, ma siamo con il mister” (Di mercoledì 7 aprile 2021) In conferenza stampa alla vigilia di Ajax-Roma, presenta anche Gianluca Mancini insieme al tecnico giallorosso. Cosi il difensore ha parlato della sfida e del momento della squadra: “Facciamo tante partite, ma sappiamo dall’inizio che sarebbe stato un anno complicato. Con il Covid si è velocizzato tutto e giochiamo ogni tre giorni. Giocando così tanto bisogna essere bravi a recuperare. Personalmente mi sento bene. Giocando così tanto gli allenamenti sono le partite. Vengono dette certe cose per tirare la Roma nei casini. Quando c’è la settimana tipo il mister ci fa andare forte. Non contestiamo i metodi del mister”. Sul perchè la Roma subisca tanti gol: “Possiamo fare molto di più e lo sappiamo anche ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) In conferenza stampa alla vigilia di Ajax-, presenta anche Gianlucainsieme al tecnico giallorosso. Cosi il difensore ha parlato della sfida e del momento della squadra: “Facciamopartite, ma sappiamo dall’inizio che sarebbe stato un anno complicato. Con il Covid si è velocizzato tutto e giochiamo ogni tre giorni. Giocando così tanto bisogna essere bravi a recuperare. Personalmente mi sento bene. Giocando così tanto gli allenamenti sono le partite.certeper tirare lanei casini. Quando c’è la settimana tipo ilci fa andare forte. Non contestiamo i metodi del”. Sul perchè lasubisca tanti gol: “Posfare molto di più e lo sappiamo anche ...

