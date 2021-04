Lautaro Martinez: «Scudetto? Siamo l’Inter. Continuiamo così» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Sassuolo Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Era un recupero importantissimo per noi, per scalare la classifica e aumentare il distacco. All’inizio del girone di ritorno ci Siamo parlati, ora stiamo facendo tutto quello che vuole il mister. Voglio fare i complimenti al Sassuolo, ha fatto tanto possesso. Siamo contenti per il lavoro che stiamo facendo». Scudetto – «Noi dobbiamo pensarla come adesso, oggi Siamo lì perché Siamo l’Inter e facciamo tutto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021), attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Sassuolo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Era un recupero importantissimo per noi, per scalare la classifica e aumentare il distacco. All’inizio del girone di ritorno ciparlati, ora stiamo facendo tutto quello che vuole il mister. Voglio fare i complimenti al Sassuolo, ha fatto tanto possesso.contenti per il lavoro che stiamo facendo».– «Noi dobbiamo pensarla come adesso, oggilì perchée facciamo tutto ...

