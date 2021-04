Juventus-Milan, Raiola propone uno scambio: Bernardeschi e Romagnoli possono cambiare maglia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Bernardeschi e Romagnoli sono due calciatori in scadenza di contratto nel 2022, la prossima estate sarà dunque caldissima con possibili novità di calciomercato. La stagione del Milan può essere considerata ottima con l’obiettivo di concludere la stagione al secondo posto, discorso opposto per la Juventus che è stata eliminata agli ottavi di Champions League dal Porto e rischia di mancare la qualificazione proprio alla competizione europea per club più importante. Le due dirigenze pensano già alla prossima stagione con l’obiettivo di costruire delle squadre ancora più competitive. Milan, tiene banco il futuro di Calhanoglu: sirene dalla Premier, la Juventus è ‘fredda’ Lo scambio Juventus-Milan Foto di Alessandro Di Marco / AnsaMino ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021)sono due calciatori in scadenza di contratto nel 2022, la prossima estate sarà dunque caldissima con possibili novità di calciomercato. La stagione delpuò essere considerata ottima con l’obiettivo di concludere la stagione al secondo posto, discorso opposto per lache è stata eliminata agli ottavi di Champions League dal Porto e rischia di mancare la qualificazione proprio alla competizione europea per club più importante. Le due dirigenze pensano già alla prossima stagione con l’obiettivo di costruire delle squadre ancora più competitive., tiene banco il futuro di Calhanoglu: sirene dalla Premier, laè ‘fredda’ LoFoto di Alessandro Di Marco / AnsaMino ...

