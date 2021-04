Juve-Napoli 2-1 | Ronaldo-Dybala per 3 punti Champions

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Lantus batte il2-1 nel recupero del match della 3a giornata e conquista il terzo posto solitario. Nella gara che avrebbe dovuto andare in scena il 3 ottore e che fu rinviata per 2 casi covid tra i partenopei, i bianconeri conquistano i 3grazie ai gol die del rientrante, assente da oltre 3 mesi. Il, ora quinto in classifica, fa centro all’88’ con il rigore di Insigne ma esce sconfitto dall’Allianz Stadium. Lasblocca il risultato al 13? con. Il portoghese, che al 2? spreca una chance colossale da un metro, si riscatta sfruttando la splendida iniziativa di Chiesa: girata vincente, 1-0. Le due squadre si affrontano a viso aperto, le occasioni abbondano come gli errori dell’arbitro Mariani, che nella ...

Danilo, terzino della Juventus, è intervenuto a Sky Sport dopo il successo sul Napoli: 'Sapevamo l'importanza di questa partita. A volte soffriamo, ma se soffriamo insieme e abbiamo convinzione in ciò che facciamo succede quello che è successo oggi: vinciamo. Giochiamo un buon ...' Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha commentato sui social il successo contro il Napoli: "Si può cadere. Ma non si può smettere di combattere" ... TORINO (ITALPRESS) – Ronaldo e un ritrovato Dybala regalano alla Juventus i tre punti nello spareggio che vale la Champions contro il Napoli. Il recupero della terza giornata di Serie A, giocato dopo ...