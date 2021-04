Juve-Napoli 1-0 diretta | Fabian Ruiz impegna Buffon

(Di mercoledì 7 aprile 2021) 25'st Impressionante progessione di Chiesa che svernicia Hysaj: l'esterno bianconero poi col sinistro non è preciso nel traversone. 22'st Doppio cambio per Pirlo, McKennie...

2'staggressiva, ma è ila gestire il pallone in questo avvio. 1'st Iniziata la ripresa a Torino. Al momento decide Ronaldo , con la rete al 13': azione straordinaria di Chiesa e destro ...Fallo su Chiesa, Juventus: l'intervento di Koulibaly ha destato non poche perplessità, ma l'arbitro ha deciso di lasciar correre Juventus/ Spettacolo e polemiche. In queste due parole si può riassumere il primo tempo di Juventus, che attualmente vede i bianconeri condurre per 1 - 0 grazie alla rete siglata da Cristiano ...JUVENTUS (4-4-2): Buffon 6; Danilo 6, De Ligt 6, Chiellini 6, Alex Sandro 5; Cuadrado 7, Bentancur 7, Rabiot 6,5, Chiesa 7; Morata 6(67' Dybala), Ronaldo 7.71' - ANCORA UN GRANDE BUFFON! Conclusione da fuori area tentata da Fabian Ruiz che trova la grande risposta del portiere della Juventus, protagonista in questo secondo tempo. 68' - DOPPIO CAMBIO NELL ...