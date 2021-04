Il grafene | il materiale 2D dei sogni Ma perchè non entra nella tecnologia di consumo?

Advertising

Digital_Day : Viene spesso indicato come protagonista di una prossima rivoluzione tecnologica, se ne parla molto, ma le applicazi… - LorenzoSchiliro : RT @metallirari: Novità 2021: IL GRAFENE, IL MATERIALE DELLE MERAVIGLIE Disponibile il formato elettronico e in formato cartaceo #grafene #… - CanzioDusi : RT @leti_palmisano: ???? Il futuro delle #telecomunicazioni è fatto di #grafene: un materiale sottilissimo che renderà le ?? #comunicazioni pi… - leti_palmisano : ???? Il futuro delle #telecomunicazioni è fatto di #grafene: un materiale sottilissimo che renderà le ??… - AndreaDispenza : RT @MacchineVolanti: Gli italiani si uniscono alla ricerca europea sul #Grafene, il materiale green che permetterebbe una velocità di trasm… -

Ultime Notizie dalla rete : grafene materiale

DDay.it - Digital Day

Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori hanno sviluppato due antenne metalliche elastiche integrate su unconduttivo incon un rivestimento di metallo: questo sistema, che ...I prodotti sono realizzati in, unultraleggero ma flessibile, elasticizzato, perfettamente impermeabile, più robusto dell'acciaio, che, come caratteristica principale, offre la ...Da quando è stato scoperto, al grafene sono stati dati tanti "super poteri", eppure la tecnologia di consumo li ha solo sfiorati. Cerchiamo di capire perché. C'entra un po' la sua giovinezza e un po' ...Il cellulare si ricarica in 20 minuti, l'auto elettrica in 8. Il grafene rivoluziona il mondo delle batterie. La ricerca in Italia.